Saisies de faux médicaments d’une valeur de plus de de 256 millions FCfa par la Douane

Selon toujours le communiqué de la Division Communication de la Douane, le vendredi 18 février à 13 heures, la Brigade mobile de Diourbel, opérant aux alentours de Colobane, Gniby et Mbacké, a saisi 23 488 boîtes de divers médicaments contrefaits.



La saisie a été effectuée à la suite d’une course-poursuite avec une berline Peugeot 405. Les agents des Douanes ont retrouvé ledit véhicule en état de choc et abandonné par ses occupants. La contrevaleur totale de cette saisie est estimée 34 660 000 francs Cfa.



Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 février 2022, la Brigade maritime des Douanes de Rufisque a, au cours d’une opération de ratissage, effectué une saisie de 124 cartons de médicaments sur la plage de Yarakh, vers les coups de 4h du matin.



Les colis emballés et plastifiés étaient débarqués d’une pirogue. Il s’agit d’une importante quantité de médicaments dont des antalgiques, des aphrodisiaques, des antibiotiques et des produits grossissants, dont la contrevaleur évaluée par des pharmaciens est estimée à 221 921 000 francs Cfa.









Le Témoin

