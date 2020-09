Saisine du Parquet - Après son limogeage, Me Moussa Diop risque gros sur le plan... Selon l'Exclusif, la machine de la liquidation est en branle pour Me Moussa Diop, démis de ses fonctions de Directeur général de DDD, mercredi dernier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020 à 07:14

Le journal explique comment l'Etat et l'Alliance Pour la République (Apr) comptent noyer le "délit du troisième mandat" pour mettre à l'aise le Président Macky Sall.



A en croire le quotidien, une réintégration au Barreau de Paris de Me Mousa Diop ne sera ni une promenade de santé ni une simple formalité administrative.



Le leader d'"AG/J2" roule vers une saisine du parquet , assortie d'une instruction judiciaire et d'une interdiction de sortie du territoire national.



