Saison 2018-2019: La LSFP prévoit un championnat U17 pour les équipes de Ligue 1 et Ligue 2

Mercredi 15 Août 2018

Lors du tirage des calendriers de la ligue 1 et ligue 2, le président de la LSFP est revenu sur nombre de points concernant les innovations de cette saison. Ainsi, il évoque un championnat U17 qui sera une première pour la ligue professionnelle.



« Cette année il y’aura un championnat U17 de Ligue 1 et Ligue 2. Donc c’est une innovation que nous comptons faire. Nous allons exiger aux clubs de ligue 1 et ligue 2 de préparer la petite catégorie car il y’aura un championnat U17 qui sera sous forme de poules dans un premier temps », affirme le président de la LSFP.



Il a aussi évoqué le problème des pelouses pour cette saison. Le stade LSS est en réfection, le stade Demba Diop n’est pas pour le moment fonctionnel, de ce fait ils sont en train de démarcher certains stades pour y jouer des matchs de championnat.



« Nous savons que le stade LSS est en réfection, Demba Diop n’est pas encore fonctionnel, de ce fait nous sommes en train de voir avec certains stades dont l’état de la pelouse est bonne comment s’organiser pour y organiser des matchs de championnat », avance-t-il, informe nos confrères de wiwsport.

