Saison 2018/2019: Le chômage guette les VIP

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Les combats choc prévus pour la saison prochaine ne font pas foison pour le moment. Hormis Balla Gaye 2/ Modou Lô, aucun autre combat opposant des lutteurs dits VIP n’est monté, constate le quotidien SunuLamb, repris par Wiwsport. Ce qui inquiète les amateurs qui aspirent à vivre d’intenses moments de lutte la saison prochaine.



Les férus de la lutte peuvent bel et bien s’inquiéter. En effet, la saison de lutte à venir est indécise avec le retard du démarrage des combats et les événements qui vont intervenir durant l’année, notamment les élections présidentielles, la Coupe d’Afrique des Nations et le mois de Ramadan. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est que jusqu’ici, aucun choc explosif n’est ficelé à part l’affiche Modou Lô / Balla Gaye 2.



Face à cette menace, il y a l’aspect aphone des promoteurs de lutte. Si Gaston a bataillé pour décrocher le Jackpot, Luc Nicolaï, de son côté semble se rabattre sur les lutteurs espoirs, comme le combat Reug Reug / Gris 2 ou Diène Kaïré / Quench. Hormis ces deux grands promoteurs, Pape Thialis Faye qui avait gâté les amateurs la saison dernière en leur offrant des combats choc. Mais, ce dernier reste toujours aphone et il semble ne plus avoir la tête à la lutte.



Les Tapha Tine, Bombardier, Eumeu Sène, Lac de Guiers 2, Ama Baldé, Boy Niang 2 devront donc prendre leur mal en patience et si l'occasion se présentait, d’être plus conséquents, afin d’échapper à la menace d’une année blanche.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook