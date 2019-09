Salaire, clause libératoire, frère de Messi: les détails du contrat d’Ansu Fati au Barça Révélation du début de saison en Espagne, Ansu Fati pourrait faire ses grands débuts en Ligue des champions ce soir à Dortmund, à 16 ans, 10 mois et 14 jours. Cet été, il a signé un nouveau contrat avec le Barça dont les détails ont fuité dans la presse catalane.





Privé d’Ousmane Dembélé et Leo Messi en ce début de saison, Ernesto Valverde a lancé dans le grand bain plusieurs jeunes du Barça. L’un d’eux se nomme Ansu Fati et attire toute la lumière depuis qu’il est devenu le 25 août dernier face au Betis le deuxième plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga avant de devenir une semaine plus tard face à Osasuna le plus jeune buteur de l’histoire du club catalan en Liga, à 16 ans et 304 jours, devançant ainsi Bojan Krkic (17 ans et 53 jours) et Leo Messi (17 ans et 331 jours).



Titularisé le week-end dernier face à Valence sur l’aile gauche de l’attaque catalane, le jeune attaquant bissau-guinéen a encore marqué et a même été passeur décisif pour Frenkie de Jong. Resté une heure sur le terrain, il a multiplié les dribbles, les accélérations et les frappes, récoltant une ovation méritée à sa sortie et les louanges de la presse le lendemain.



Fati, le plus jeune buteur de la C1 ?



Convoqué ce mardi soir pour défier Dortmund, Ansu Fati pourrait devenir le plus jeune joueur du Barça à disputer un match de C1, encore une fois devant Bojan Krkic, mais surtout le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition, tous clubs confondus. Le record appartient depuis 1997 au Ghanéen Peter Ofori-Quaye, qui avait marqué à l’époque avec l’Olympiakos à l’âge de 17 ans et 195 jours. Fati a donc jusqu’aux demi-finales de l’actuelle édition de la C1 pour faire tomber ce record.

En parallèle de tous ces records, la presse espagnole a révélé ces derniers jours que la fédération espagnole faisait le forcing pour que le jeune joueur né en Guinée-Bissau obtienne ses papiers espagnols et puisse ainsi évoluer avec les équipes de jeunes espagnoles, notamment la sélection U17 qui disputera la Coupe du monde de sa catégorie au Brésil du 26 octobre au 17 novembre prochain. Eligible aussi pour jouer avec le Portugal, Fati aurait décidé à jouer pour l’Espagne selon la presse catalane.



Le frère de Messi est son nouvel agent



De son côté, le journaliste Lluís Canut a révélé hier sur la chaîne catalane TV3 les détails du contrat signé par Ansu Fati en juillet dernier avec le Barça. Il était encore inconnu du grand public, mais pas des scouts européens, qui lorgnaient tous sa situation contractuelle avec attention, lui qui n’avait pas encore signé pro et pouvait décidé de le faire ailleurs. Il a finalement signé cet été son premier contrat pro avec le Barça, d’une durée de 3 ans avec 2 années supplémentaires en option, et une clause libératoire fixée à 100 M€.



Selon TV3, l’agent historique du joueur Junior Minguella a été remplacé cet été par… Rodrigo Messi, le frère de Leo Messi. Ce dernier aurait réussi à obtenir une plus grosse prime à la signature pour son client. Initialement de 600 000 euros, elle aurait été négociée à 700 000 euros. Le salaire de la nouvelle pépite du Barça a aussi filtré et il est évolutif dans le temps et en fonction de l’équipe avec laquelle joue Ansu Fati.



S’il évolue ainsi avec la réserve catalane, sa grille salariale sera la suivante :



Année 1 : 300 000 euros

Année 2 : 350 000 euros

Année 3 : 400 000 euros

Année 4 : 500 000 euros

Année 5 : 600 000 euros



S’il intègre définitivement l’équipe première, son salaire sera le suivant :



Année 1 : 1 000 000 euros

Année 2 : 1 250 000 euros

Année 3 : 1 500 000 euros

https://www.dailymercato.com

