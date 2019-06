Salaire de 65 millions : Abdoul Mbaye dément et charge sévèrement Aliou et Macky Sall Abdoul n’a pas perdu de temps pour répondre à Me Moussa Bocar Thiam, qui a soutenu samedi, lors d’une conférence de presse, que l’ancien Directeur général de la CBAO touchait 65 millions de salaire par mois.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

« Les frères Dalton-bidon ont encore frappé. Après les 16 milliards de Habré, voilà les 65 millions de Abdoul Mbaye. Ils sont aussi gros menteurs que leurs tours de taille. Rien ne bloquera la vérité sur leurs rôles au service de Timis contre les Sénégalais », a posté sur twitter l’ancien Premier ministre.

