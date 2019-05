Salaires des fonctionnaires: le discours du Président Macky Sall est « inopportun et inacceptable », selon le SUDES

A l’occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances aux travailleurs le 1er Mai 2019, le discours du président de la République a rejeté la demande d’augmentation des salaires sollicitée par certains travailleurs. Le secrétariat exécutif national du SUDES se dit « fortement indigné » par la manière et l’occasion saisies pour récuser avec force, toute augmentation généralisée des salaires dans la Fonction publique.



« Une telle réponse est d’autant plus étonnante et inacceptable qu’aucune centrale n’a posé le problème dans ces termes », s’insurge ce syndicat des enseignants dans un communiqué.



Pour le SUDES, indique le document « cette intervention présidentielle semble être faite dans le dessein de signifier que l’accord avec tous les syndicats de la Fonction publique, sur la révision du système indemnitaire et de rémunération dans la fonction publique ne peut être à l’ordre du jour ».



Le Secrétariat exécutif national du SUDES exige du président de la République et de son gouvernement, le respect de l’ensemble des accords signés avec les organisations syndicales de la Fonction publique et les tient comme « seuls responsables de la détérioration de la paix sociale dans tous les secteurs de la Fonction publique », souligne le communiqué.

