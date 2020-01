Salaires et véhicules : des chefs de village rappellent à Macky Sall ses promesses Des chefs de village de l’arrondissement de Kael, dans le département de Mbacké, ont tenu une conférence de presse, hier samedi, pour rappeler au président Macky sa promesse d’octroyer aux chefs de village des salaires et des véhicules.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 09:08 | | 2 commentaire(s)|

« Le président Abdoulaye Wade avait décidé de donner des salaires et des véhicules aux chefs de village. Malheureusement, il est parti en 2012 et cela avait été coupé. Lors de son adresse à la nation, le 4 avril 2017, le président Macky avait déclaré qu’il allait restaurer cette mesure, mais depuis, on n’a rien vu. Aucun centime n’a été versé aux chefs de village, malgré nos charges importantes », a déclaré le porte-parole du jour, El Hadji Demba Diallo. Ces chefs de village ont également déploré l’affectation du sous-préfet de Kael et demandé l’audit de la mairie de la commune Touba Mboul où la gestion du maire est décriée.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos