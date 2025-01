Salaires impayés à Rufisque : la colère des employés municipaux monte d'un cran Les employés municipaux des mairies de Rufisque Ville, du Nord et de l’Ouest sont en colère. Réunis en assemblée générale, ce mercredi 22 janvier 2025, ils dénoncent des retards de paiement de leurs salaires qui les plongent dans une situation de précarité insoutenable.



Pape Sall, porte-parole du jour, exprime le désarroi des travailleurs : « Nous nous sommes réunis aujourd'hui en Assemblée générale pour manifester notre mécontentement par rapport à l'association des employés municipaux, des travailleurs qui jusqu'au 22 janvier n'ont pas perçu leur salaire. C'est déplorable. »



Les employés municipaux rappellent leur engagement aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, espérant un changement qui tarde à venir. « Lors des élections présidentielles, nous avons soutenu Ousmane Sonko. Lors des élections législatives, nous avons soutenu Ousmane Sonko. Rufisque, qui fait partie des premières communes du Sénégal, ne mérite pas ce sort », martèle Pape Sall.



La situation devient critique pour ces pères et mères de famille qui peinent à subvenir à leurs besoins élémentaires. « Jusqu'au 22 janvier, nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas payé les loyers. Nos enfants ne vont plus à l'école. Les denrées de première nécessité, on n'a rien acheté. Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas normal », s'indigne le porte-parole. Il déplore également l’absence de bulletins de salaire depuis près d’un an et l'absence de toute augmentation malgré des années de grève et de revendications.



Les manifestants dénoncent la gestion du système de paiement et pointent du doigt un responsable en particulier. « Monsieur Omaro, qui gère ce système, ne rend pas service au président Bassirou Diomaye Faye. Omaro ne rend pas service au Premier ministre Ousmane Sonko. Ces fonctionnaires n'accompagnent pas la politique du "Jub, Jubal, Jubanti" », accuse Pape Sall.



Face à cette impasse, les employés municipaux annoncent une montée en puissance de leur mouvement si rien n’est fait dans les prochaines 24 heures. « Si le problème n'est pas résolu sous 24 heures, nous ferons le tour du département, nous ferons appel à l'ensemble des employés municipaux et ce sit-in sera tenu à Dakar », avertit le porte-parole.



