Salémata: Un villageois criblé de balles par des militaires guinéens

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Des militaires guinéens ont atteint par balles dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 novembre 2019, un jeune villageois, originaire de la commune de Salémata. La victime a eu le malheur de tomber sur un check-point des militaires guinéens qui lui ont demandé de se soumettre à un contrôle d’identité. Sous l'effet de la peur, il a pris ses jambes à son cou pour s’échapper.



Ainsi, les militaires ont ouvert le feu et l’ont blessé. Admis à l’hôpital, après avoir été secouru par d’autres villageois, sa vie n’est plus en danger.



D’après Igfm, une enquête a été ouverte.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos