Salif Kéïta “Cet album-là sera le dernier de ma carrière”

Le chanteur Salif Kéïta est-il en train de faire ses adieux au monde de la musique? C’est la question que l’on se pose, suite à sa déclaration, disant que “cet album-là, sera le dernier de ma carrière”. Considéré comme la “plus belle voix du Mali”, il était en concert à Jazz, à La Villette.



L’artiste faisait allusion à son album, “un autre blanc”. En plus de sa musique, celui qui s’est engagé pour la cause des albinos en Afrique a été par ailleurs, militant au Mali du Parti citoyen pour le renouveau. Il a chanté la paix et l’espoir d’un avenir meilleur.



Salif Kéïta a également chanté auprès de grosses pointures de la musique africaine comme Angélique Kidjo, Alpha Blondy ou encore MHD. Là, il est en train de mettre fin à sa production musicale, qu’il a commencée dans les années 70 avec le groupe Les Ambassadeurs.



Afrikmag lui souhaite bon vent en attendant.