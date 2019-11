Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Salif Keita à IBK: "Arrête de te soumettre à ce petit Macron" Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 14:25 | | 0 commentaire(s)| La star internationale malienne, Salif Keïta, demande à son "koro" (grand-frère en bambara), Ibrahim Boubacar Keita, "de dire la vérité" au président français Emmanuel Macron ou de "quitter le pouvoir". Dans une vidéo diffusée en live sur le réseau social Facebook et intitulée "Message Urgent: Il faut que je parle. Le Mali avant tout", le chanteur reproche au président malien de se soumettre au "petit Macron".



"Koro si tu as peur de dire la vérité à la France, si tu ne peux pas gérer ce pays, quitte le pouvoir, celui qui n'a pas peur le prendra, tu passes ton temps à te soumettre à ce petit Emmanuel Macron, c'est un gamin. Koro tu n'es pas au courant que c'est la France qui finance nos ennemis (djihadistes) contre nos enfants?", déclare l'artiste.



S'exprimant en langue bambara, Salif Keita déplore la mort des militaires maliens dans le nord du pays. Selon lui, ces derniers sont tués par des djihadistes financés et armés par la France.



"Les Maliens sont fatigués, les Maliens sont pauvres à cause de cette guerre qui ne finit jamais". Pour lui, son grand frère doit dire la vérité à la France, dit-il. Il a tenu à préciser qu'il n'a rien contre le président Ibrahim Boubacar Keita et son régime, mais qu'il est temps de lui dire la vérité.



En 2018, lors de la dernière présidentielle au Mali, l'artiste Salif Keita avait soutenu le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé. Le président malien et son gouvernement n'ont pas encore réagi à cette sortie.



