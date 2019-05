Salon Vip Aéroport de Dakar ... Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 16:42 commentaire(s)| Ainsi, profitez :



D’un mobilier design, confortable et moderne

De différents espaces de repos : privatif, collectif façon « sofa » et d’un espace divertissement pour enfants

D’une offre de restauration adaptée à toutes les faims ou qui répondra à vos envies sucrées et salés

D’une connexion WIFI haut débit en illimité

D’un service business : impression, photocopie, fax et scan

D’un espace Bien-être et relaxation (ouverture prochaine)

D’un espace réservé aux passagers fumeurs

D’un Ecran HD, de la Presse Nationale et Internationale pour suivre toute l’actualité

D’une assistance premiers soins

Des informations en temps réel sur l’état ou l’évolution des vols au départ et à l’arrivée de Dakar

Aéroport International Blaise DIAGNE AIBD AIRPORT LOUNGE Venez Découvrir Vos Lounges Profitez de nos Lounges dans un design épuré et accueillant parfait avant votre vol.

Découvrez nos salons au départ de l’aéroport International Blaise DIAGNE, situé au terminal 1 : toilettes, buffet et boissons, accès WI-FI gratuit … Quelle que soit votre cabine de voyage, vous pourrez vous y détendre et vous rafraîchir avant votre vol ou lors de votre correspondance

Repas Et Bar Conçu exclusivement pour nos Lounges, notre menu comprend un buffet en libre-service et des plats chauds individuels sur mesure. Notre nourriture est fraîchement préparée et change selon les saisons.

Nos barmen sont sur place pour offrir une large sélection de boissons, y compris les vins mousseux, bières en bouteille. Les invités sont encouragés à boire de façon responsable avant d’embarquer dans l’avion.

NOS SALONS INFINITE “La Société INFINITE SA assure la gestion et l’exploitation exclusive des différents salons / lounges du Nouvel Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) dont l’inauguration est prévue le 7 décembre 2017

Ouverts 7j/7 24h/24

Les salons proposeront une gamme de services VIP (accueil, confort et restauration) à l’ensemble des passagers y accédant”

Infinite SALa Société



AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE UNE AÉROGARE PASSAGERS Elle est réalisée sur une superficie de 42.000 m², selon des standards très relevés permettant une exploitation avec une qualité de service IATA B. Construite sur deux niveaux, l’aérogare passagers, compte aussi une mezzanine permettant la séparation complète des flux arrivés, départs et transit. A cela s’ajoute une innovation majeure, à savoir les six (6) passerelles télescopiques qui donnent un accès direct aux avions. Afin de rendre agréable et exceptionnel le temps d’attente des passagers avant l’embarquement, un espace commercial de 5000 m² (duty free, boutiques, restaurants) est aménagé suivant les dernières tendances de raffinement et de modernité. L’aérogare passagers, dispose également de trois (03) salons VIP et des services multimédia modernes. Dans la conception de l’AIBD, un circuit dédié aux personnes à mobilité réduite a été intégré.

UNE AÉROGARE PÈLERINS Construite sur une superficie de 2270 m², elle est totalement autonome et propose aux pèlerins un traitement exceptionnel. En effet, la conception de l’aérogare pèlerin lui donne la capacité de traiter deux vols simultanément. Elle est dotée d’un tapis bagages et de deux positions parking pour le stationnement des avions. Prévue aussi bien pour le pèlerinage musulman que le pèlerinage chrétien, il peut servir à d’autres activités.

UNE AÉROGARE FRET Implanté dans une zone ou la pêche et la culture maraîchère sont très développées, l’Aéroport International Blaise Diagne met à la disposition des acteurs de ces deux secteurs clés de l’économie, un outil à forte valeur ajoutée pour l’exportation de leurs produits. Construite sur une superficie de 8618 m², l’aérogare fret est dotée d’une capacité de cinquante mille (50.000) tonnes par an, soit 130 tonnes par jour. Elle possède tous les équipements indispensables à une prise en charge optimale du fret, comme les détecteurs à rayon X, les chambres froides, les bascules de pesage et les étagères à stockage vertical etc.

UNE PISTE CAPABLE D’ACCUEILLIR DES AVIONS DE TYPE A380 La piste de l’Aéroport International Blaise Diagne est une première dans l’espace ASECNA. Avec 3500 m de long sur 75m de large, elle peut accueillir tous types d’avions (A380). Les 07 voies de circulations (Taxiways) qui permettent d’optimiser l’utilisation de la piste, lui donnent la possibilité d’enregistrer 80.000 mouvements d’avions par an. Les parkings avions qui complètent le dispositif permettent d’accueillir simultanément 50 avions dont 26 gros porteurs, 6 petits et moyens porteurs et 18 appareils d’aviation générale. Dans la deuxième phase de la construction de l’aéroport, il est prévu la réalisation d’une deuxième piste qui va accompagner son extension.

UNE TOUR DE CONTRÔLE EN PREVISION DES EXTENSIONS FUTURES Dédiée au contrôle aérien, la tour de contrôle est l’organe le plus visible de l’aéroport. Avec ses 50 m de hauteur, elle domine l’ensemble des bâtiments de l’aéroport et englobe toutes les activités de contrôle et de navigation aérienne. Située au centre de l’aéroport en prévision des extensions futures, la tour de contrôle est placée de manière à pouvoir suivre visuellement les évolutions des avions sur les voies de circulation et sur les pistes.

UN PAVILLON PRÉSIDENTIEL Réalisé suivant les critères de raffinement les plus récents, le pavillon présidentiel dispose de deux postes pour le stationnement des avions. Il est totalement indépendant et son emplacement lui évite de gêner les activités de l’aviation générale. Il occupe une superficie de 1360 m² et comporte un salon et un appartement présidentiels, un salon ministériel et un salon dédié aux entretiens en tête à tête. Le pavillon présidentiel compte également une salle équipée réservée à la presse.

UN PARC DE STATIONNEMENT Pour le stationnement des véhicules, il est prévu un parking d’une grande capacité. En effet, il permet d’accueillir en même temps 700 véhicules particuliers, 60 bus et 60 taxis.



