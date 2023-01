Salon des innovations technologiques : DAUST célèbre ses jeunes étudiants

"Ça fut l'occasion pour nous de célébrer nos jeunes étudiants de par leurs ingénieuses réalisations. Ces férus de science et technologie ont pu présenter à leurs parents, aux industriels et aux professionnels de différents secteurs, les projets novateurs sur lesquels ils ont travaillé durant tout le semestre.



Ces innovations d'envergure, utiles à la société, ont été réalisées dans le cadre de leurs projets de classe et/ou de collaborations industrielles. Ce sont pour la plupart, des solutions pertinentes, répondant aux défis et enjeux mondiaux de développement.



Des projets majeurs touchant aux domaines de la #télémedecine, de l' #agriculturedeprécision, de la #réalitémixte, de la #robotique, du #biomimétisme, du #géniemécanique, etc."



