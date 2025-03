Salon du Livre africain de Paris : Felwine Sarr honoré avec deux distinctions prestigieuses L'écrivain et intellectuel sénégalais, Felwine Sarr a marqué le Salon du Livre africain de Paris, en remportant deux prix majeurs.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025

Selon l’information relayée par le site rts.sn, il s'est vu décerner le Grand Prix Afrique de la nouvelle, pour son recueil "Le bouddhisme est né à Colobane", une œuvre composée de sept nouvelles abordant des thèmes universels, tels que l'amour, la vie, la mort, le détachement et la sagesse.



Par ailleurs, nous dit-on, la maison d'édition Jimsaan, qu'il a cofondée avec Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia, a reçu le Prix Afrique de l'édition 2024, saluant l'engagement en faveur de la promotion de la littérature africaine.



Cette double reconnaissance vient confirmer le rayonnement des auteurs et éditeurs sénégalais sur la scène littéraire internationale. Felwine Sarr, figure emblématique du renouveau intellectuel africain, continue ainsi de contribuer à l'enrichissement du paysage culturel et à la valorisation des lettres africaines.



