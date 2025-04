Salon international de Genève : Le Sénégal remporte 10 distinctions, dont cinq médailles d’or

Le Sénégal s’est illustré au 50e Salon international des inventions de Genève, tenu du 9 au 13 avril 2025. Sur les 12 projets présentés, 10 ont été primés, récompensant la créativité sénégalaise dans des domaines tels que la santé et l’agriculture. Le pays revient avec un palmarès impressionnant : 5 médailles d’or, dont 4 avec les félicitations du jury, 1 médaille d’argent et 4 de bronze.



À l’issue d’un appel à candidatures national, 12 porteurs de projets ont été sélectionnés pour représenter le Sénégal, à la 50e édition du prestigieux Salon international des inventions de Genève, qui s’est tenu du 9 au 13 avril 2025, renseigne "iGFM".



Le bilan est plus que flatteur : 10 des 12 projets sénégalais ont décroché des distinctions, preuve du dynamisme et de la pertinence de l’innovation locale. Parmi les thématiques mises en avant, figuraient la santé, l’agriculture, les technologies durables et les solutions à impact social.



Le communiqué officiel annonce que le Sénégal a remporté 5 médailles d’or, dont 4 avec les félicitations du jury, 1 médaille d’argent et 4 médailles de bronze. Ce succès témoigne de l’engagement des inventeurs sénégalais, à répondre aux enjeux contemporains, à travers des solutions concrètes et adaptées.