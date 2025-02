Salon international de l'agriculture : La Brvm et l’Arre présentent la bourse des matières premières agricoles de Côte d’Ivoire

Selon un communiqué de presse, lors de ce panel, les deux institutions ont rappelé les principaux objectifs de l’Etat de Côte d’Ivoire à savoir : transformer structurellement l’économie ivoirienne ; mettre en place un mécanisme transparent de fixation des prix des produits agricoles ; mieux rémunérer les producteurs et stimuler la production. Le Pr Justin Koffi a rappelé l'importance du Système des récépissés d’entreposage dans le dispositif de la Bourse des matières premières agricoles.



Selon la même source, Il a fait le point des entrepôts certifiés par l’Arre qui peuvent accueillir environ 350 000 tonnes de produits. Il a encouragé les partenaires financiers internationaux et le secteur privé ivoirien à investir dans l'industrie de la Logistique d'Entreposage dont les besoins pour la Côte d'Ivoire s’élèvent à environ 5 milliards d’euros. Les principaux entrepôts sont localisés dans les chefs-lieux des principales zones de production et dans les zones portuaires notamment à Abidjan et à San Pedro.



Ce secteur, renseigne le document, représente un marché mondial évalué à 549 milliards de dollars en 2025 et offre un potentiel de création de milliers d'emplois. Dr Edoh Kossi Amenounvé a indiqué lors du panel que la Brvm agit comme « Assistant technique » de l’Etat de Côte d’Ivoire qui lui a également confié la gestion de la Bmpa pendant la phase pilote qui durera 24 mois. Une étude de faisabilité a été réalisée, le cadre réglementaire élaboré et l’architecture du marché arrêté conformément aux standards internationaux.



Le projet est désormais entré dans sa ligne droite pour un démarrage des opérations du marché dans les prochains mois une fois les premiers acteurs agréés. Pour le lancement de la Bmpa-CI, le Gouvernement ivoirien a fait le choix de la noix brute de cajou (premier producteur mondial avec en moyenne 1 050 000 tonnes au cours des 5 dernières années) et la noix de cola (premier producteur mondial avec en moyenne 250 000 tonnes au cours des 5 dernières années) et du Maïs, au nombre des productions agricoles stratégiques pour l'industrialisation et les enjeux de la souveraineté alimentaire.



Les échanges ont aussi porté sur la nécessité de former tous les acteurs, de sensibiliser les filières et les producteurs sur l’importance de cette bourse pour eux et pour l’économie ivoirienne. Les investisseurs internationaux, africains, régionaux et nationaux ont également été invités à s’intéresser à ce nouveau marché qui présente de nombreuses opportunités.



Adou Faye







Source : La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) de l'Uemoa et l'Autorité de régulation du système de récépissés d'entreposage (Arre) ont présenté, au cours d'un panel sur le thème : «Promouvoir le Sre pour le développement des bourses de matières premières agricoles », le lundi 24 février 2025, l'état d'avancement de l'opérationnalisation de la Bourse des matières premières agricoles de Côte-d'Ivoire (Bmpci).

