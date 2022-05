Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement : La 7e édition prévue du 7 au 9 juin 2022, à Casablanca

Selon un communiqué de presse, riche du succès des six précédentes éditions, cette 7ème édition du SITeau se veut une opportunité d’échanges et de rassemblement des parties prenantes nationales et internationales préoccupées par les défis liés à l’eau, à l’assainissement et à l’énergie.



«Questions complexes, récurrentes et paradigmatiques, elles sont en constant renouvellement et en interaction avec d’autres défis à relever : territoires, climat, sécurité hydrique, sécurité alimentaire, santé, énergie, équilibre entre l’offre et les demandes, technologies, investissements, démographie, urbanisation, migration, gouvernance, paix-conflits, géostratégie et équité sociale », lit-on dans le document.



Questions locales, ajoute la même source, elles sont éminemment globales dans un monde soumis à des contraintes voire des limites. Le Maroc soumis à une raréfaction de la ressource entend placer l’eau dans le projet national du « nouveau modèle de développement » engagé sur les directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. En même temps, conscient des limites des politiques de l’offre, il souscrit à une approche par les demandes et il diversifie les solutions pour sécuriser un accès pérenne pour tous à l’eau dans le cadre d’une économie circulaire où la valorisation de l’eau trouve place. Explorer la place de l’eau et de l’énergie dans les politiques territoriales intégrant les paradigmes « changement climatique, transition écologique et Objectifs du Développement Durable », permettra aux participants du SITeau 7 de proposer des solutions innovantes, des méthodologies et des scénarios de gouvernance améliorée en considérant les approches publiques et leurs leviers réglementaires et fiscaux et à même d’en assurer la sécurité au présent et l’avenir.



Pour les opérateurs, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, la question n’est plus de savoir s’ils sont concernés par la dynamique en faveur du développement durable, mais comment exister avec ce nouveau paradigme, devenu un facteur déterminant de compétitivité et leur permettant d’être qualifiés de socialement responsables. La médiatisation autour de cet évènement invitera à des changements des comportements et dans les modes de production, de valorisation et de consommation.



