Salon national des arts visuels: Une 11e édition sous le sceau de la cohésion sociale

La Galerie nationale d'art abrite, du 17 juillet au 17 août 2023, le Salon national des arts visuels (Snav). La 11e édition s'est ouverte, lundi, en présence du Premier ministre Amadou Ba, est placée sous le thème « Benn Bopp » (Art et cohésion sociale). Une vitrine. Le Salon national des arts visuels (Snav) met en lumière la création artistique sénégalaise. La 11e édition se déroule du 17 juillet au 17 août. Elle sera rythmée par des expositions d'art à la Galerie nationale d'art et au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, de panels, de conférences et d'échanges artistiques. L'édition 2023, sous le thème « Benn Bopp » (Art et cohésion sociale), revêt un cachet singulier puisqu'elle coïncide avec le 40e anniversaire de la création de la Galerie nationale d'art. « L'organisation de cette manifestation, reprise en 2003, après plusieurs années d'interruption, est un temps fort qui verra aussi la production nationale soumise à la critique nationale et internationale », renseigne un document de présentation. Sans être la réédition d'un évènement standardisé, explique la note de la Direction de la Galerie nationale, le Snav est aussi l'occasion, pour la communauté des artistes plasticiens, de se retrouver et d'échanger avec le Chef de l'État, protecteur des Arts, des Lettres et des artistes sur les problèmes qui préoccupent la vie culturelle et artistique du pays. « Le Snav est un baromètre à l'aune duquel, la création plastique nationale est évaluée, à la faveur des rencontres-échanges et des expositions au sein de la Galerie nationale d'art », souligne la même source. Celle-ci, dans le sillage de ses missions, entend impulser « une dynamique féconde » à l'expression plastique nationale en s'imprégnant du legs des éditions précédentes, mais surtout pour l'émergence de nouvelles pratiques esthétiques. Le document de la Galerie nationale rappelle que le Salon national des arts visuels du Sénégal a pour objectif principal de participer à la promotion des arts visuels et des artistes. Il participe à l'encouragement à la création par l'octroi de récompenses : 1er Prix : 10 millions de FCFA, 2e Prix : 5 millions de FCfa, 3e Prix : 2,5 millions de FCfa. Il s'agira également d'offrir à tous les plasticiens sénégalais ou étrangers résidents, les conditions d'une saine émulation et un cadre de compétitivité. Dans une démarche inclusive, l'ambition est d'associer, au-delà de la capitale, l'ensemble des forces créatrices du pays. Ce, en permettant des rencontres entre artistes, galeristes, mécènes, collectionneurs et public amateur d'art. En sus d'offrir un choix plus vaste aux acquéreurs et de bonnes conditions de diffusion à la production plastique nationale, il est également attendu du Salon une contribution au rayonnement national et international de l'art contemporain sénégalais et africain. Dans une fraternelle confrontation, les conditions d'une saine émulation et un cadre de compétitivité sont offerts aux créateurs sénégalais ou étrangers résidents. E. Massiga FAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/salon-national-des-arts-visuel...

