Saltis 2024 : L’intelligence artificielle au service de l’innovation et du développement durable au Sénégal La 3ème édition du Salon des Algorithmes des Sciences, Technologies et de l’Innovation du Sénégal (SALTIS) a été lancée ce mardi 10 décembre à Dakar, sous le thème : « Exploiter l’Intelligence Artificielle (IA) pour stimuler l’innovation et le développement durable ». Cet événement de deux jours réunit experts, chercheurs, et acteurs du secteur technologique pour explorer les défis et opportunités liés à l’IA, et son rôle potentiel dans l’avenir économique et durable du Sénégal et de l'Afrique.

Selon Ndiaye Dia, fondateur de l’Institut des Algorithmes du Sénégal et coordinateur du SALTIS, l’objectif principal est de rassembler les acteurs clés du secteur pour réfléchir sur les façons de déployer l’IA au Sénégal. "Nous avons 40 intervenants, des experts, des chercheurs, des enseignants, qui vont animer des tables rondes, partager leurs visions et expériences autour de l’implémentation des technologies émergentes, en particulier l’IA. Il s’agit de définir ensemble une approche maîtrisée pour utiliser cette technologie au service du développement durable", a déclaré M. Dia lors de l’ouverture du salon.



L’objectif de cette édition est de créer un lieu de rencontre pour les acteurs qui, au Sénégal et en Afrique, portent l’innovation technologique au service du développement économique et social. En outre, le salon vise à fédérer un écosystème favorable aux échanges sur l’impact des nouvelles technologies dans des secteurs clés de l’économie. Le programme de ces deux jours inclut des discussions sur les systèmes algorithmiques, des opportunités de networking, et des échanges sur diverses thématiques liées à l’innovation.



Le parrain de cette 3ème édition, Mamadou Ndoye, Directeur Général du cluster Sénégal ATOS, a souligné les défis à relever pour réussir l’intégration de l’IA en Afrique. "Le manque d’infrastructures est un défi majeur...

