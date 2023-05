Saluons la sérénité et le professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour leur rôle essentiel dans le maintien de l'ordre Dans un contexte politique marqué par des tensions et des divergences d'opinions, il est crucial de reconnaître le rôle déterminant des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la préservation de la paix et de la justice. Dans cet article, nous voudrions saluer la sérénité et le professionnalisme dont ont fait preuve nos FDS lors de l'interpellation de Monsieur Ousmane Sonko, homme politique sénégalais.



Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

Face à un homme politique dont les actions semblent être en déphasage avec les normes républicaines de conquête du pouvoir, les FDS ont agi dans l'intérêt supérieur de tous les citoyens en maintenant l'ordre et en préservant la sécurité publique. Leur intervention a permis de déposer Monsieur Ousmane Sonko chez lui, sain et sauf, évitant ainsi tout débordement potentiellement préjudiciable pour l'ensemble de la société.



Il est essentiel de reconnaître que les FDS ont agi dans le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui sous-tendent notre nation. Leur action contribue à mettre un frein à cette violence inutile qui a déjà coûté des vies humaines. En saluant ce geste des FDS, nous exprimons notre soutien à la préservation de la paix, de la justice et de l'harmonie sociale.



Nous espérons que les organisations des Droits de l'homme seront les premières à reconnaître et à saluer cette action des FDS. En effet, elle s'inscrit indéniablement dans le cadre du respect des droits fondamentaux de chaque individu, garantissant ainsi la protection de tous les citoyens.



En tant que représentant du peuple sénégalais et Président de la Commission des Lois, du Travail, de la Décentralisation et des Droits Humains, je souhaite souligner l'importance de maintenir la fermeté de l'État et de poursuivre son travail en conformité avec les lois et règlements de notre pays. C'est en respectant ces principes que nous pourrons assurer la stabilité, la prospérité et la cohésion sociale dont nous avons tant besoin.



En conclusion, nous rendons hommage à la sérénité et au professionnalisme dont ont fait preuve nos FDS dans le cadre du maintien de l'ordre. Leur action vise à garantir la sécurité de tous les citoyens et à préserver la paix et la justice dans notre société. Saluons ce geste des FDS et encourageons-les à poursuivre leur mission au service de la nation sénégalaise.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook