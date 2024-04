Saly: Hôtel Riviera, établi sur 1200 m2 prend feu et l’incendie a tout ravagé Hôtel Riviera, établi sur 1200 m2 prend feu et l’incendie a tout ravagé aux environs de 15h. La cause du drame reste jusqu’à présent méconnue. D’après le responsable du restaurant, Mamadou Diop, le feu a tout ravagé sur son passage. Malgré les efforts des voisins, rien n’a été sauvé. Ainsi, le responsable du restaurant, Mamadou Diop déplore le manque de moyens des sapeurs pompiers, arrivés en retard avec de faibles moyens de secours.

Oumar Ndiaye, Mbour



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook