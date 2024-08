Saly : L’équipe municipale veut faire de leur localité une Commune propre et verte Faire de Saly une commune propre et verte est l’objectif de l’équipe municipale qui a profité du mois d’août, dédié à l’arbre, pour organiser une semaine de reboisement.

« Nous ne nous contentons pas de lancer une journée, mais bien une semaine entière de reboisement dans la commune de Saly », a déclaré le deuxième adjoint au maire Babacar Guèye



En tant que zone touristique, Saly a pour ambition de devenir une ville accueillante et sécurisée sur la Petite Côte. « Ce reboisement s’inscrit dans le projet "Saly, ville verte". Cette semaine est donc cruciale pour nous, car l’environnement est une composante essentielle du tourisme », a expliqué le directeur d’exploitation de la SAPCO, Babacar Mbengue à Saly.



« Différentes espèces seront plantées dans les quartiers et le long des grandes artères de la Commune. Pour l’entretien, une équipe formée sera chargée de ce travail », a conclu le président de la commission de l’environnement.



