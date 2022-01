Saly: Un gérant de station d’essence détourne 40 millions FCfa

Selon des informations du site Emedia, un gérant d’une station d’essence a détourné une somme de plus de 40 millions FCfa. Le pot aux roses a été découvert suite à un audit du fichier de ladite station d’essence sise à l’entrée de la station balnéaire. Selon nos sources, le gérant avait mis sur pied un système sur la base des données de la station, qui lui permettait d’émettre de faux tickets et d’encaisser de l’argent.



Interrogé par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic), le mis en cause a reconnu les faits et déclaré qu’il s’agit de crédits de carburant pour la mairie de Saly et la Sapco. Pour se défendre, il souligne aux enquêteurs qu’il y a eu « des fuites lors des décharges ».