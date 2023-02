Samba Sall, maire de Dabaly: « Les multiples infrastructures réalisées, donnent droit à un second quinquennat au Président Macky Sall » Samba Sall, maire de Dabaly a braqué un regard inquisiteur sur les performances et les réalisations du Président de la République, Macky Sall. Il estime que de ces belles pages d’histoires scintille de coïncidences heureuses, provoquées par des intelligences et de « droites patiences » aux labeurs féconds. D’après l’édile de Dabaly, le Président Sall n’a jamais autant donné un éclat si fort au Sénégal qu’avec ses multiples réalisations et réussites. Cela,insiste-t-il, atteste de la nécessité de sa candidature pour un second quinquennat.

Samba Sall, maire de Dabaly apprécie la politique de gestion des affaires étatiques du Président de la République, Macky Sall. Il indique que seule, la mauvaise foi et la posture d’une tête plongée dans la lessive du négationnisme systématique ne peuvent occulter et oblitérer les fulgurances des réalisations nombreuses et de haute qualité qui étonnent même, tous les catastrophistes depuis l’arrivée au pouvoir du Président Macky Sall. Ces réalisations dans tous les secteurs sont les phosphorescences et illuminent le Plan Sénégal Emergent (PSE) et les multiples programmes de réponses plurielles aux grands défis et enjeux du Sénégal.



Ainsi, le Maire de Dabaly précise que cette vision du Chef de l’Etat, fondation et fondement du PSE, découle de l’ambition qu’il porte aux jeunes et avec les jeunes de son pays. Le chemin de cette ambition s’adosse sur une efficacité silencieuse, une puissance créatrice, réactive et créative. Au fond, les grandes et utiles querelles de la République et pour la République chez le Président de la République Macky Sall ont été des batailles pour que le Sénégal se hisse au rang d’une nation moderne qui n’a rien à envier aux grandes puissances. D’après l’édile de Dabaly, ce pays ne doit pas être une terre fertile d’infertilités sur laquelle, s’apitoient afro-pessimistes et autres friands d’exotisme ringard.



Leadership du Président Macky Sall



Samba Sall souligne que la première victoire de Macky Sall est caractérisée par son leadership avec le maintien de la continuité du service public grâce un appui budgétaire exceptionnel. Il a fait face à tous ses engagements de paiement des salaires de fonctionnaires, entre autres. Et grâce à une vision claire et un programme de solide, le Sénégal n’ a jamais connu de retards, encore moins de défauts de paiement de salaire au niveau de la fonction publique depuis 2012.



Le Président Sall a densifié la politique sanitaire, articulée au niveau du PSE qui se traduit par la densification de la carte sanitaire avec de nouvelles structures sanitaires de classes mondiales de niveau 2 et 3 de dernières générations de Dalal Diam, Touba, Kaffrine, Kédougou, Ourossogui, Tivaouane. Il a rendu possible le relèvement des plateaux techniques au niveau hôpitaux, centres de santé et des postes de santé. Parallèlement, le Sénégal a aussi misé sur la formation continue, ainsi que la spécialisation des personnels de santé par la mise sur pieds de centre de recherche, de laboratoires de recherche et de productions de vaccins et le développement de l’industrie pharmaceutique.



Dans le cadre du projet de lutte contre le problème d’insertion des jeunes, causé selon plusieurs acteurs l’inadéquation entre les formations et les besoins des entreprises, le Président de la République a mise sur pied des programmes de bourses de formation qualifiantes aux différents métiers d’avenir à forte demande sur le marché de l’emploi avec le 3FPT, les ISEPS, les Centres de formation professionnelles, les Lycées techniques etc.

Depuis l’éclatement de la fameuse compagnie aérienne Air-Afrique, le Sénégal a toujours eu des difficultés pour se repositionner dans le secteur stratégique de l’aviation civile.



Et, après la reprise et la finition des travaux de construction de l’aéroport international Blaise Diagne, le Président Sall a lancé la compagnie aérienne Sénégal Airlines avec la participation du privé national qui dispose d’une flotte flambant neuf et qui malgré les difficultés liés à la crise post Covid, continue de faire la fierté des sénégalais d’ici et de la diaspora grâce à l’ouverture des lignes directes. Ces lignes connectent le Sénégal à l’Afrique, l’Europe, et les USA. Ces efforts considérables, couplées au projet de reconstruction des aéroports régionaux à Saint Louis, Ourossogui, Ziguinchor, Kaolack, Kolda etc. Le développement des stations balnéaires de Saly Portudales et Pointe Sarènes vont permettre à terme de positionner le Sénégal comme un Hub régional et le développement du tourisme qui générera des milliers d’emploi et des milliards de recettes.



Projets révolutionnaires



Dans le domaine de la mobilité urbaine et interurbaine, il a été noté un facteur de développement économique et social qui contribue à la densification des échanges, au désengorgement de Dakar, au développement du commerce interurbaine, à la lutte contre l’exode rural, ainsi que l’accessibilité des populations des autres villes et de la banlieue aux produits de grande consommation, à l’augmentation de la productivité et du pouvoir d’achat. Mais aussi et surtout à la lutte contre le chômage. C’est pourquoi des projets révolutionnaires tels que : Le Train Express Régional Dakar- Diamniadio avec plus de 100 milles passagers par jour, le Projet de BRT qui relie la banlieue au centre-ville dakarois avec à terme 500 milles voyageurs par jour, l’autoroute Diamniadio AIDB, l’autoroute Ila Touba, la route Ndioum- Ourossogui-Bakel (500km), la route Linguère Matam, les autoponts de cambéréne, de Yoff, de Cité Keur Gorgui, de keur Massar et de Pikine lobat fall.



La grande partie du monde rural sénégalais était complétement isolé des centres régionaux. Ce qui a causé de sérieux problèmes d’accès aux infrastructures sociales de base des populations avec la sous exploitation des potentialités agricoles et touristiques. C’est dans ce contexte que prend sens le développement des infrastructures telles que : Les routes du Dandémayo, la boucle de Bédié, les ponts de la Sénégambie, de Marsassoum, de Foundiougne, de Wendou Bosséabé, de Gangué Soulèye, de Rosso Sénégal.



Ainsi, l’ensemble des efforts consentis par l’Etat du Sénégal à travers le PAP2A a permis au Sénégal de sortir de la crise avec un taux de croissance positif de 1,8%, une prouesse au niveau mondial. Après la crise Covid, il y’a la crise ukrainienne qui a causé un renchérissement des prix des denrées et une inflation mondiale. Ce qui a perturbé notre système de résilience, dont le président de la république ne cesse de multiplier les efforts avec son nouveau gouvernement de combat contre la vie chère pour atténuer les effets néfastes de la crise sur le quotidien des sénégalais.



A retenir, durant un an, Macky Sall a beaucoup voyagé. De sommets internationaux en rencontres bilatérales, le président de l’Union africaine a multiplié les plaidoyers pour l’adhésion de l’organisation au G20, la réallocation des droits de tirages spéciaux, ou encore pour « porter la voix du continent » dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Autres thématiques mises en avant par la présidence : une « transition énergétique juste et équitable » défendue à la COP 27, « la bataille pour la souveraineté médicale et alimentaire », la lutte contre les violences faites aux femmes et le financement des infrastructures. « Il a été un bon avocat de l’Afrique, dans la tradition diplomatique sénégalaise », estime Samba Sall. Qui souligne le Président Sall a fait entendre un discours nouveau des Africains au reste du monde.



Interpellations aux jeunes chefs religieux



Samba Sall prévient contre les fossoyeurs de la République. Il regrette qu’ils ne peuvent pas détruire le travail abattu par les dignitaires religieux comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy etc. En visite chez le Khalife des lauyennes, le président Macky Sall a donné des gages aux chefs religieux. Il est la seule autorité qui garantit la sécurité et la tranquillité des populations», a recadré le président du mouvement « Encore Macky ». Et, il appelle Sonko à la raison avec son agenda bien particulier. « C’est une personne qui ne croit pas aux autorités religieuses. Il vient pour détruire le Sénégal et personne ne va l’accepter». Sous ce registre, il a interpellé les jeunes chefs religieux et les petits fils de marabout à préserver le legs et, à lutter contre la manipulation des jeunes. «On doit se concentrer sur le Sénégal émergent», propose-t-il.



Samba Sall est d’avis que les inaugurations d’infrastructures et autres projets étatiques, lors des conseils interministériels, faites dans différentes régions du pays en atteste de la nécessité de sa candidature pour un second quinquennat. Le Macky Sall, dit-il, reste l’unique espoir du Sénégal et d’Afrique. Les populations sénégalaises qui font de sa réélection une demande sociale en sont conscientes. Etant un militant de paix, de stabilité et architecte d’un développement économico-social du pays, le Président de la République, Macky Sall travaille uniquement pour la satisfaction des attentes économiques et sociales des administrés.



