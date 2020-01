Samba Sow au juge : ” C’est le questeur Awa Niang et Fatou Sow qui ont tué Fatoumata Makhtar Ndiaye”

Le procès du meurtre de la vice-présidente du Cese Fatoumata Mactar Ndiaye s’est ouvert, ce matin, devant la chambre criminelle de Dakar. Poursuivi pour assassinat, tentative d'assassinat, d'acte de barbarie, torture et détention d'arme sans autorisation, vol, Samba Sékou Dia Sow alias Bathie a fait face au juge de la Chambre criminelle de Dakar pour expliquer son acte.



Devant la barre, l'accusé a nié tous les chefs d'accusations qui pesé sur lui. Cependant, rapporte Pressafrik, il a accusé le questeur de l'Assemblée nationale Awa Niang, sa tante Fatou Sow les commanditaires de l’assassinat de sa patronne. Dans son récit, Bathie a également cité plusieurs responsables de l’Apr à Pikine dont Abdoulaye Timbo, maire de Pikine et non moins oncle du Président Macky Sall.



« Le 19 novembre 2016, jour des faits, narre-t-il, je voulais aller au Magal de Touba. Mais ma patronne a refusé en me demandant de rester à son service. Après elle m’a demandé d’amener sa voiture à la station-service pour la laver. C’est sur ces entrefaites que j’ai été contacté par ma Tante, Fatou Sow qui m’a demandée de rencontrer un gars. Arrivé à la station, celui-ci m’a remis une bouteille de lait qu’il m’a demandé de boire”.



Bathie poursuit : « par la suite, il m’a demandé de le ramener chez Seynabou Gueye, Abdoulaye Timbo, Maïmouna Gueye. Mais arrivé chez Madame Baldé, le marabout m’a ramené chez lui, c’est là-bas que je me suis réveillé nu, mon corps souillé de sperme. Le marabout m’a demandé d’enfiler mon boubou avant de me donner encore du lait à boire. Il m’a demandé de le conduire chez Fatoumata Matar Ndiaye. Arrivé chez ma patronne, le marabout m’a dit de rester sur place. Et c’est là qu’il a commis son forfait. Mieux il m’a remis un couteau pour que je poignarde le fils.»



«C'est Awa Ndiaye la meurtrière, la police est mêlée jusqu'au cou de ma patronne, Adama Bâ ».



« Je vous le dis ici monsieur le juge, c’est ma tante qui a tout orchestré avec ce marabout. Awa Niang (le questeur de l’Assemblée nationale), c’est elle la meurtrière. Si elle ose le démentir qu’il vienne le dire ici. Elle ne devrait même pas être un témoin. Je connais cette dame, elle était ma copine, c’est la première femme que j’ai connue dans ma vie. J'ai été marabouté par ma Tante et Awa Niang. Lors de mes auditions, j'ai été brutalisé, par les policiers. Ils sont tous coupables, corrompus et mêlés jusqu'au cou », ajoute-t-il.

