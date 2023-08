Samba Sy, Ministre du Travail: «L’écrasante majorité des travailleurs sénégalais sont dans l’informel»

Le ministre du Travail, professeur Samba Sy, a présidé avant hier la cérémonie d'ouverture d’un atelier de sensibilisation sur le Protocole de l’Union à la charte des droits de l’Homme et des peuples, relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale.



Organisée par la Coalition des confédérations de syndicats des travailleurs et travailleuses du Sénégal, cette rencontre a été une tribune pour le ministre de faire l’état des lieux de la protection sociale. Selon Samba Sy, à l’heure actuelle, «tous les Sénégalais ne sont pas encore pris en charge en matière de protection sociale». L’enjeu de cette rencontre, c’est de faire en sorte que de plus en plus, dans nos pays, il y ait du travail décent. L’idée, c’est de comprendre que le travail décent, c’est le travail qui garantit au travailleur une condition de vie relativement épanouie et qui lui donne les moyens de se projeter pour qu’en cas de naissance, en cas de maladie et en cas de vieillissement, il puisse se prendre en charge de manière convenable», souligne-t-il, nous apprend L'As.



À l’en croire, le fait d’avoir discuté de la sensibilisation autour de ce protocole pour sa ratification est de bonne augure. «Ça nous engage simplement dans une veine où nous sommes en tant que pays. Parce que nous faisons tout pour que la protection sociale, au vrai sens du terme, soit une réalité pour l’ensemble des citoyens sénégalais», a affirmé le ministre.



À la question de savoir si le Sénégal va ratifier ce protocole, Samba Sy a rappelé que le Sénégal est un vieux pays de tradition de prise en charge de cette protection sociale dans le segment du formel. Cependant, « des efforts consistants ont été faits pour essayer d’embrayer sur le genre de l’informel. Nous savons tous que nous avons mis en place des politiques de gratuité pour essayer d’améliorer les conditions de prise en charge de nos compatriotes. Sans oublier qu’avec les recettes de tout le monde, le président de la République a à cœur de faire en sorte que les sénégalais qui sont au bord de la route soient pris en compte. Les bourses de sécurité sociale, vous les connaissez ; toutes ces politiques participent finalement à l’élargissement de la protection sociale chez nous», dit-il avant d’inviter les travailleurs du secteur informel à se formaliser.



«L’écrasante majorité des travailleurs sénégalais sont dans l’informel. Mais il faudrait que ces travailleurs soient persuadés qu’ils ont intérêt à avancer en essayant de se formaliser. Pour cela, ils doivent cotiser dans les structures telles que la Caisse de Sécurité Sociale, l’Ipres pour pouvoir prévenir la maladie et la vieillesse. Donc il y a beaucoup d’efforts à faire pour que dans la paysannerie, pour que dans l’artisanat et le commerce, on puisse sentir cette avancée».