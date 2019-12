Samu Municipal: La caissière refuse de lui vendre un ticket et laisse vide le guichet

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 09:55 commentaire(s)|

"Je suis présentement au SAMU Municipal de Dakar avec un malade présentant des symptômes de paludisme et une forte fièvre. N'ayant en poche que des billets de 5000 francs. La caissière refuse de me vendre un ticket et a quitté son bureau car, dit t-elle, elle n'a pas de monnaie. Pire, elle va dans le bureau de la pharmacie et laisse vide le sien. Dans quelle pays sommes nous?", dénonce cet internautes.

"Les travailleurs sanitaires ne connaissent pas ce qu'on appelle la conscience professionnelle ou cette dame que j'ai trouvé ici le samedi 28 décembre 2019 AU SAMU n'a pas été formée?", questionne-t-il.

