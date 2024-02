Samuel A.Sarr: "L'histoire retiendra que Macky Sall a tenté de sauver la démocratie sénégalaise..."

"Un Homme de Parole et de Principes, il partira le 2 avril peu importe la décision que le conseil constitutionnel rendra. Et que " CES " juges prennent la responsabilité de ce qui va se passer après le 2 avril ( que dans leur décision qu'ils actent la date et que le président de l'assemblée nationale assurera l'intérim pour conduire l'élection à son terme après le 2 avril).



L'histoire retiendra que Macky SALL a tenté de sauver la démocratie Sénégalaise que SEULS les juges du conseil constitutionnel porteront l'entière responsabilité des conséquences de leur décision".



Samuel A.SARR