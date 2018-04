Samuel Ameth Sarr invite Macky Sall à retirer les projets de modification de la Constitution et du parrainage

DECLARATION DU PRESIDENT SAMUEL AHMET SARR



A mes compatriotes



Dans l'impossibilité d'avoir un candidat pour le Parti Démocratique Sénégalais, j'ai lancé un appel à ma famille de cœur et de sang, en vue de sauver l’héritage et le patrimoine du Sopi, dont le leader Maître Abdoulaye WADE qui a autant fait pour le Sénégal et l'Afrique, en matière de démocratie, de progrès social, économique et culturel.



A cet effet, je pense pouvoir être le candidat de consensus pour réunir la famille libérale qui s'est fissurée depuis le départ de Me Abdoulaye Wade, mais également les déçus du régime actuel.



Par ailleurs, je tiens, ici, à démentir fermement et formellement les rumeurs entretenues par des gens bien identifiés qui me présentent comme un allié du régime de Macky Sall. Ce fake news est souvent glissé dans les médias et discuté dans les places publiques.



Je suis un homme d'Etat averti et un financier doublé d’un manager. Il est donc évident qu’avec mon carnet d’adresses, je puisse aider le Gouvernement de mon pays. Ce que j’ai d’ailleurs fait autant de fois qu’on me l’a demandé. Toutefois, aujourd’hui, mon ambition est de solliciter le suffrage de mes compatriotes à la prochaine élection présidentielle. Je ne suis pas nihiliste pour peindre en noir les réalisations faites par le président Macky Sall dans des domaines variés, à l'image de ses prédécesseurs que sont Léopold Sédar SENGHOR, Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE.



Cependant je compte faire mieux qu'eux si les sénégalais me font confiance. Car beaucoup de choses reste à faire et il urge de procéder à un redressement au niveau de la gouvernance judiciaire, économique, sociale, sécuritaire, environnementale entre autres.



Avec mon équipe, nous travaillons nuit et jour pour créer notre parti dont l’idéologie s’appuiera sur le Libéralisme Social d’où son nom de parti pour un Libéralisme Social Sénégalais (LSS). Mes équipes ont déjà investi régions, départements, communes et villages et quartiers du Sénégal.



Au-delà de mon parti, je compte mettre sur pied une large coalition politique avec des femmes et des hommes qui épousent ma Vision pour une Nouvelle République. Je tends la main à toutes les filles et tous les fils de ce pays de quelque bord qu'ils se situent : paysans, enseignants, personnels de santé, universitaires, cadres de l'administration; mécaniciens, journalistes, chauffeurs, avocats, sportifs, hommes et femmes de culture, personnes vulnérables, étudiants, élèves, chômeurs etc... Aussi, je renouvelle mon appel à mes sœurs et frères libéraux du Pds.



Ma Vision pour le Sénégal est claire. Elle propose des réformes majeures dans les secteurs de la justice, la santé, de la sécurité, de l’éducation, de la culture, du sport, de l’agriculture, de l’énergie des mines, des sciences et des technologies avancées, de la diplomatie, de l'administration publique dans un véritable Etat de droit. Le moment venu, nous dévoilerons les contours de ma Vision pour le Sénégal et l'Afrique.



J’entends bâtir une nouvelle République où le Citoyen sera au centre de toutes les préoccupations. J’entends siffler un nouveau départ pour le redressement du Sénégal J’entends mettre en œuvre un projet de société accès sur le Citoyen.





Je m'engage à mettre le Sénégal en mouvement, à atténuer la souffrance de mes compatriotes.

Si les Sénégalais me font confiance, je m’engagerai à faire plus et mieux que mes prédécesseurs avec une équipe de patriotes compétents, rigoureux, épris de paix et justice capables de donner au Sénégal sa varie place dans un monde en perpétuelles mutations.



A propos du processus électoral, j’invite le Président de la République à retirer les projets de modification de la constitution et du parrainage et à engager des concertations sérieuses et honnêtes avec l’opposition dans sa majorité. Un processus électoral inclusif et consensuel peut rétablir une relation de confiance entre les acteurs, seul gage de validation des résultats qui seront issus de l'élection présidentielle de 2019.

ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE REPUBLIQUE

Fait à Dakar, le 15 Avril 2018

Samuel Ahmet SARR

Ancien Ministre d’Etat,

Candidat à la présidentielle de 2019



