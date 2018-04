Samuel Eto’o menace de porter-plainte contre Jeune Afrique

Ce dimanche 1er avril, Jeune Afrique a imaginé une fausse interview du footballeur Samuel Eto’o. Dans cette interview, le joueur se proclamait candidat à la présidence du Cameroun. « Je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome » aurait ainsi déclaré le sportif. Cette farce a été relayée par des milliers d’internautes, et même France 24.



Mis au courant de la situation, ces déclarations n’ont pas du tout plu au joueur. C’est pour cela que dans un communiqué publié sur Facebook ce jour, le sportif a démenti logiquement les rumeurs dont il est la cible. Il va même loin en se réservant le droit, de déposer plainte contre Jeune Afrique : « J’estime que les propos tenus à mon encontre, portent atteinte à mon honneur et véhiculent de nombreuses allusions malsaines ».



Par ailleurs, Il aurait voulu que les journalistes s’inspirent plutôt de son étroite amitié avec le président du Libéria George Weah, dont il avait assisté à l’investiture l’hiver dernier. « La récente élection de mon cher aîné Son Excellence Georges Weah à la présidence de la République du Libéria et la notoriété que j’ai durement acquise au fil des années dans la pratique du football, pouvaient servir ». Il affirme donc « se réserver le droit d’intenter une action en justice pour diffamation ».









