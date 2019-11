Samuel Eto’o va poursuivre ses études dans cette prestigieuse université

«Je vais reprendre des études pour apprendre la gestion d’entreprises. En janvier, je rejoindrai l’université Harvard, qui a bien voulu m’admettre dans une formation spécialisée. Je vais aller vivre à Boston pendant presque un an.»



«Me reconvertir dans les affaires. Lorsque que vous êtes footballeur, vous payez des gens pour qu’ils s’occupent des vôtres. Mais quand c’est à vous de les gérer, et que vous voulez développer, il vous faut acquérir de nouvelles compétences. Je vais donc reprendre des études pour apprendre la gestion d’entreprises. En janvier, je rejoindrai l’université Harvard, qui a bien voulu m’admettre dans une formation spécialisée. Je vais aller vivre à Boston pendant presque un an. Ce ne sera pas facile, mais c’est un beau défi et cela m’ouvrira d’autres portes», a-t-il fait savoir.



Le joueurs de 38 ans a procédé il y a quelques jours au lancement de sa nouvelle société de pari Sportif, «Betoo».