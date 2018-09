Samuel Eto'o veut prendre Karina comme prétexte pour rendre jalouse son ex-femme

L’on sait que la star du football camerounais est très attirée par les Top girls sénégalaises; C’est un secret de Polichinelle ! Mais parmi ces Tops il en pince pour particulièrement:KARINA TAVAREZ !

Pour rendre jalouse à son ex-femme, Il a déclaré tout de go à un magazine qu’il serait amoureuse de la plus célèbre des Top girls sénégalaises; Ce qui va certainement déclencher un tsunami sentimental dans le cœur de Georgette son ex – femme.











Avis : Le lion indomptable Samuel Eto’o a divorcé. Un cœur libre à prendre et des millions d’euros aussi.

Samuel Eto’o, l’international camerounais du Fc Barcelone serait toujours amoureux de Karina, l’ancienne jet-setteuse dakaroise aujourd’hui devenue hôtesse de l’air à Dubai.



C’est le magazine En Vogue qui détaille la relation et précise que le footballeur camerounais a préféré celle-ci à Adja Diallo.



Dans un entretien accordé au magazine En Vogue, Samuel Eto a indiqué qu’il a divorcé d’avec sa femme Georgette. « Il y a des hauts et des bas dans une vie de couple, ainsi va la vie et je la prends avec la philosophie… » Puis l’international camerounais du Fc Barcelone Eto’o confirme qu’il sort avec Karina, l’ex amie de Adja Diallo : « C’est une personne avec des valeurs et des principes ; je l’apprécie et la respecte… », Témoigne-t-il.



Source : Cameroun24.net