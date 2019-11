Samuel Sall après son audition par le doyen des juges : « je pense que l’enquête va aboutir » L’ancien ministre de l’Energie, Samuel Sarr est l’une des personnes auditionnées, ce jeudi par le doyen des juges Samba Sall dans le scandale de corruption de 10 milliards de dollars dans laquelle est cité le frère du président, Aliou Sall, et Frank Timis. A sa sortie d’audience, l’ancien proche de Me Abdoulaye Wade a déclaré, « je pense que la l’enquête va aboutir ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 12:27

S’exprimant sur la RFM, Samuel Sarr a toutefois souligné que conformément au secret de l’instruction, il ne peut en dire davantage. Toutefois, a-t-il indiqué, « dans cette affaire ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui ne savent pas parlent beaucoup ».

