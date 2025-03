Samuel Sarr : Sa défense dépose un recours contre le refus de mise en liberté provisoire

Samuel Sarr, ancien Directeur général de West African Energy (WAE) et ex-ministre de l’Énergie sous le régime de Wade, est toujours dans l’attente d’une éventuelle libération provisoire.



La Chambre d’accusation se prononcera mardi 18 mars 2025, sur une nouvelle requête déposée par sa défense, rapporte "Les Échos", repris par "Senenews". Il s’agit d’un recours contre l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, rendue par le juge d’instruction du deuxième cabinet.



Selon le magistrat instructeur, « il n’y a pas d’éléments nouveaux » justifiant la remise en liberté de Samuel Sarr. Il évoque également « des risques de collusion » entre l’ancien ministre et un autre individu impliqué dans le dossier.



Cette décision, qui pourrait sceller le sort judiciaire de Samuel Sarr dans cette phase d’instruction, est très attendue. Sa défense espère obtenir gain de cause, tandis que la justice semble maintenir sa ligne de prudence. Verdict attendu le 18 mars prochain.