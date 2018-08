Samuel Sarr demande la déclassfication de 7 rapports d’audit de l’Ige

Considéré comme un candidat de diversion par la majorité de la population, Samuel Sarr est en train de donner chaque jour des gages du sérieux de sa candidature. Et cette fois-ci, c’est du chaud et du lourd qu’il demande. Dans une résolution faite hier, lui et ses partisans ont demandé au Président Macky Sall la déclassification de sept (7) rapports d’audit de l’Ige.



Ainsi, ils citent le rapport de l’Ige, comprenant la réponse écrite du président Samuel Sarr (16 pages avec 100 annexes, prouvant l’ineptie de ces accusations fallacieuses), le rapport de l’Ige sur l’audition de la gestion de Khalifa Sall, le rapport sur l’enquête de l’Ofnac sur l’affaire Petrotim, le rapport de l’Ige sur le sommet de la Francophonie en 2014, le rapport de l’Ige sur les transactions de l’immeuble du Sénégal à New York , édifier les Sénégalais sur le rôle d’un proche de Macky Sall et les conséquences financières désastreuses pour le Gouvernement du Sénégal, le rapport d’audit sur la gestion calamiteuse du Port autonome de Dakar de 2012 à 2018 et enfin la publication de la liste des permis de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz depuis 2012.



Les Echos