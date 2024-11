Samuel Sarr interpellé à son retour au Sénégal : Les révélations de Me Cissé, son avocat, sur une affaire qui frise l’injustice Le 22 novembre 2024, Samuel Sarr, ancien ministre sénégalais, a été interpellé à son retour d’un voyage à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Cette action s’inscrit dans le cadre d’un différend qui l’oppose à Moustapha Ndiaye, actionnaire et ex-Président du Conseil d’administration (PCA) de la société West African Energy. Alors que Samuel Sarr avait même porté plainte contre ce dernier, informe Me Babacar Cissé, son avocat.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 10:45

Sur cette interpellation de Samuel Sarr, notamment en raison des éléments qu’il avait déjà fournis lors de précédentes auditions, jugés suffisants pour éclairer les enquêteurs, Me Babacar Cissé, son avocat, démonte les fausses accusations sur un différend estimé à 8 milliards FCFA et livre plus de détails.



