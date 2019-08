Sanction : Le commissaire Sangaré relevé de ses fonctions

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

La sanction est tombée. Le commissaire Bara Sangaré, en service au commissariat des Parcelles assainies, a été relevé de ses fonctions pour avoir exercé un abus d’autorité sur un pharmacien.



Cette décision des autorités policières fait suite à la diffusion, à travers les réseaux sociaux et les sites d’informations en ligne, d’une vidéo immortalisant un malheureux incident entre un fonctionnaire de Police et un docteur en pharmacie officiant à la pharmacie Fadhilou Mbacké sise à la Patte d’Oie.



Dans la vidéo, on voit le commissaire Sangaré faire malmener le pharmacien par ses agents avant de l’embarquer manu militari. Tout ceci, relate le pharmacien dans la vidéo en question, parce qu’il a refusé de lui vendre un médicament vendu uniquement sur présentation d’une ordonnance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos