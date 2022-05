Sanction de la Fifa: "Le Sénégal doit bénéficier d'une excuse de provocation" (Madiambal Diagne)

La Fédération sénégalaise a été sanctionnée par la Fifa pour les incidents survenus lors du barrage retour des qualifications pour le Mondial-2022, Sénégal-Egypte. Interpellé sur cette affaire dans l'émission Faram Facce, Madiambal Diagne a déclaré: " On doit faire appel sur cette décision prise par la Fifa. Elle a sanctionné l’Egypte mais pas de la même manière alors qu'à l'aller, les spectateurs égyptiens avaient eu le même comportement. Les supporters sénégalais ont répondu à la provocation des Égyptiens, donc le Sénégal doit bénéficier d'une excuse de provocation ".



A l'en croire, le Sénégal, a eu à jouer avec plusieurs équipes auparavant, mais il ne s’est jamais comporté de cette manière avec elles.



Pour rappel, lors du barrage retour entre le Sénégal et l’Égypte, qui a vu la qualification des Lions de la Téranga pour la Coupe du monde, des lasers ont été projetés depuis les tribunes sur les joueurs adverses lors de la séance de tirs au but par des supporters sénégalais. Il faut noter qu'à l’aller, les spectateurs égyptiens avaient eu le même comportement.