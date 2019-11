Sanction jugée arbitraire et sans fondement : une lettre Ouverte adressée à Harouna Kalidou Gaye Directeur de l’Hydraulique

Monsieur le Directeur,



J’ai pris acte de votre décision en date du 01/05/2019, de me sanctionner par courrier Note de service du 03//05/2019 numéro : 00 121-MEA/DH/sp.



Par cette présente, je vous informe je me suis toujours opposé à cette sanction que je juge arbitraire et sans fondement ni base légale.



Votre décision de me sanctionner a été prise en date du 10/04/2019, après que je me suis présenté à votre bureau malgré mes innombrables demandes d’audiences que vous ne m’avez jamais accordé en tant que mon chef hiérarchique.



En ma qualité de contremaitre de la brigade des Forages et Puits de Fatick, je voudrais simplement vous rencontrez pour vous informer de la situation jugée anormale, et du comportement du chef de brigade Monsieur Amady Kane KA



EX :



Brigade de Factick : 6 Containers qui étaient stationnés à la Brigade des Puits et Forages bien avant que Amady Kane KA ne soit chef de Brigade à Fatick ont étés vendus par Amady Kane KA, et un Camion Citerne découpé sur place et vendu a un ferrailleur dénommé Ass a Touba.





Brigade DE NIAKHAR : Monsieur Amady Kane KA chef de Brigade des Puits et Forages de Fatick a bien vendu un moteur replié à la brigade de marque KIRLOSCA au prix de 400.000 FCFA, 1 coffret de commande pour le Forage d’une valeur de 000 FCFA. Vendu à la population de NIAKHAR à 1.300.000 FCFA, et une pompe d’une valeur de 800.000 FCFA environ, vendu à la population à 2.600.000 FCFA.





Brigade de TOUBACOUTA : 3 Moteurs ont étés repliés à la Brigade des Puits et Forages de Fatick. 1 moteur VM2105 vendu a Kaolack à un agent retraité de l’Hydraulique pour le prix de 000 FCFA. Plus 2 autres moteurs repliés vendus à 800.000 FCFA et 450.000 FCFA à Monsieur Baba DIENG demeurant à Touba. En plus de cela, une autre pompe de Forage Récupérée à TOUBACOUTA, a été aussi vendu à la commune de LAMDANDEME pour la somme de 600.000 FCFA à la population toujours pas Amady Kana KA Chef de Brigade des Puits et Forages de Fatick.





Brigade de MBane : 1 coffret d’une valeur de 000 FCFA en panne ; a été réparé nettoyer et vendu à la population de MBane a 600.000 FCFA, sans compter d’autres communes dont je dispose la liste en tant que contremaitre de la Brigade des Puits et Forages de Fatick.

Après avoir informé le Monsieur Harouna Kalidou GAYE Directeur de l’Hydraulique de cette nébuleuse a la Brigade des Puits et Forages de Fatick, sa réplique était de m’envoyer :



Une Attestation de Cessation de Service en date du 06/05/2019

Note de Service MUTATION IMMEDIATE en date du 03/05/2019, à la Brigade des Puits et Forages de Louga en complément d’effectif ; et non a ma position de contremaître.





Je dois préciser que je dispose d’autres informations mises à la disposition des autorités







Recevez Monsieur le Directeur, mes salutations.







Le 04/05/2019



Monsieur Mamadou Sane



Contremaitre a la Brigade des Puits et Forages de Fatick



Quartier Escale à Linguère

