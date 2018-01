Sanction pécuniaire par le CNG : Lac 2 perd 7,40 millions FCA sur son cachet

Lac de Guiers 2 perd doublement face à Modou Lô. Après avoir perdu son combat par décision arbitraire, il a vu son cachet diminuer de 7,04 millions de FCFA pour avertissements et assurance.



«Le malheur ne vient jamais seul », dit l’adage. Après sa défaite face à Modou Lo, déjà difficile à avaler, Lac 2 aura le malheur d’être allégé de 7,O4 millions FCFA pour des sanctions que lui a infligées le CNG. Si cette sanction est lourde c’est parce que le puncheur du Walo a outrepassé deux interdits : 2 sorties délibérées qui lui ont couté deux fois 15 pour cent , soit 6 millions sur son cachet ainsi que le dépassement du nombre d'accompagnants dévolu à chaquee camp et les retards. Sans oublier l’assurance pour chaque lutteur qui s’élève à 400.000 francs.



A l’annonce de ce montant, son manager Mohamed Aly a taclé sévèrement le Comité National de gestion de la Lutte. « C’est regrettable, le Cng a prouvé qu’il peut faire comme bon lui semble. Cette sanction est démesurée c’est une épreuve de force de la part du Cng (Da gnuy jaay doole) », dénonce-t-il.



Joint au téléphone, Lac de Guiers 2, semble dégoûté de cet acte et profite de l’occasion pour solder ses comptes avec Mbaye Guèye et Birahim Ndiaye. En effet, il invite le Cng à reverser cette somme à ces derniers, car d’après lui, ces deux anciennes gloires ne manquent jamais l’occasion de le critiquer.







Les Echos avec Ndèye R. Thiane (stagiaire)