Sanctions : Balla Gaye 2 et Gris perdent près de 5 millions Fcfa

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Août 2022 à 12:05

\Le Cng a coupé 4 990 000 millions de francs Cfa sur les reliquats des cachets de Balla Gaye 2 et de Gris Bordeaux, qui s’affrontaient dimanche dernier à l’arène nationale.



Le premier, vainqueur du combat, a perdu 2 millions 580 mille francs Cfa tandis que le second a été privé de 2 millions 410 mille francs Cfa, rapporte Les Echos.



En effet, les deux lutteurs ont perdu 10% de leur reliquat, soit une coupure d’un million Fcfa.



Les deux lutteurs ont été sanctionnés pour surplus d’accompagnateurs et dépassement du temps imparti pour la préparation.

Senenews

