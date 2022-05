Sanctions contre Gana Guèye : And Samm Jikko Yi brandit la menace de boycott des produits français

Le mouvement And Samm Jikko Yi a introduit ce jeudi, une lettre de protestation à l’ambassade de France, pour mettre en garde contre toute sanction contre le joueur du PSG, Idrissa Gana Guèye. Ababacar Mboup et Cie n’excluent rien pour faire respecter à Gana ses droits. Au risque même de lancer un appel national contre le boycott des produits Français, rapporte "Rewmi".



« La lettre de protestation a été remis à l’ambassade de France au Sénégal, pour lui expliquer que les Sénégalais suivent avec intérêt l’affaire Ghana Guèye, qui n’a rien fait d’autre que de faire valoir ses droits les plus naturels et humains comme l’avaient fait Radamel Falcao, Edinson Cavani et autres. Le joueur a exprimé à travers son acte, la position du Sénégal, des Sénégalais et des Africains… », a fait savoir au terme de la rencontre avec l’ambassadeur, Ababacar Mboup.



A l’en croire, la France qui est présentée comme un pays de droits et des libertés, est libre de défendre des causes mais Idy est aussi et libre de ne pas défendre ces causes. Et ceci, ne devrait même pas faire l’objet de débat. Ils ont le droit d’interdire la polygamie dans leur pays mais pas le droit d’imposer aux autres ce que leurs religions où leurs cultures réprimandent, dénonce-t-il, avant de mettre en garde.



« Si des sanctions s’imposent à lui, ,nous appellerons tous les Sénégalais à boycotter tous les intérêts et les produits de la France. Et le combat sera étendu sur toute l’Afrique parce que cette conception unilatérale doit cesser. La France n’est pas le nombril du monde… »