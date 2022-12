Sanctions contre la Russie: Me Aissata Tall Sall explique l’abstention du Sénégal

Lors du vote de son budget, la ministre des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall, a été interpelée sur l’abstention du Sénégal lors de l’adoption de sanctions contre la Russie dans le conflit avec l’Ukraine. Cette position du Gouvernement sur le conflit russo-ukrainien avait fait l’objet de beaucoup de critiques.



Dans cette affaire, souligne "Le Témoin", le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a clarifié les choses. La patronne de la diplomatie sénégalaise a estimé que notre pays assume en toute souveraineté, les positions qu’il défend. Selon elle, l’abstention du Sénégal lors du vote de la résolution des nations Unies pour condamner l’agression contre l’Ukraine, est justifiée par des raisons objectives et chères à notre pays. « Le Sénégal ne vote pour faire plaisir à l’autre. » Bravo Maître !

