Sanctions contre les putschistes au Niger: En pulaar Macky Sall explique les contours au peuple de la Cedeao

Dans ce contexte caractérisé par une levée de boucliers chez les populations africaines suite à la mesure de sanctions prises contre les putschistes et autres, la CEDEAO a jugé nécessaire de communiquer. C’est pourquoi, au terme du sommet, on a demandé aux uns et aux autres de s’exprimer dans les langues africaines, notamment le Haoussa et le Pulaar. Et donc le Président Macky Sall s’est exprimé en pulaar pour ainsi toucher les populations peules se trouvant dans la quasi-totalité des pays de la Cedeao. Il a ainsi expliqué aux populations que ces mesures-là ne sont pas dirigées contre les peuples du Niger mais contre les putschistes, parce que c’est inconcevable qu’en Afrique, on dépose des chefs d’Etat démocratiquement élus. Surtout les conditions dans lesquelles Bazoum a été évincé du pouvoir, avec des conditions de détention regrettable, relate L'As.



L’objectif étant également de faire comprendre aux populations que maintenant, si les putschistes acceptent de négocier et de libérer Bazoum et les autres, les mesures vont être suspendues. La démarche entreprise par la CEDEAO se comprend, quand on sait que le pulaar est parlé dans 22 pays africains. Dans presque tous les pays de la CEDEAO, il y a des peuls. «La Cedeao concerne tous les peuples de la sous-région. Toutes les décisions prises par la Cedeao depuis sa création, c’est au nom des peuples et pas au nom des dirigeants. Aussi une décision de la Cedeao est prise au nom de tous ses membres et non pas au nom d’un seul pays. Nous voulons la paix au Niger et dans la sous-région. Nous voulons mettre fin aux coups d’Etat. La priorité de l’Afrique, c’est le développement, l’emploi des jeunes et lutter contre le terrorisme.



A cet effet, nous avons demandé à la junte nigérienne de libérer le Président Bazoum qu’elle a séquestré actuellement», a expliqué Macky Sall. Le locataire du Palais a ainsi précisé qu’il ne s’agit nullement d’une intervention militaire de la Cedeao contre le peuple du Niger. «La Cedeao a effectué des missions de paix au Liberia, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau et dernièrement en Gambie. Il s’agit d’une mission contre les coups d’Etat. Il faut que cela cesse dans la sous région. Aujourd’hui, le Nigeria assure la présidence de la Cedeao mais cette décision, elle ne l’a pas prise seule. C’est une décision de la Cedeao. Nous voulons que les populations comprennent cette décision. Si la junte accepte de discuter avec la Cedeao, la paix va revenir au Niger. Mais si elle refuse la voie diplomatique, la Cedeao ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que la junte nigérienne libère le Président Bazoum et restaure l’ordre constitutionnel », a-t-il indiqué.