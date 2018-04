Sanctions pécuniaires: Le Cng déleste Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux de plus de 10 millions

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Avril 2018 à 09:16

Le Comité nationale de gestion de lutte (Cng) a encore pioché dans la poche des lutteurs. L’instance dirigée par Dr Alioune Sarr a délesté les comptes de Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux de plus de 10 millions F Cfa. Le combat tenu samedi dernier s’est soldé par la victoire du premier nommé sur décision arbitrale. Avant et pendant le combat, les deux lutteurs ont reçu plusieurs sanctions . En plus d’avoir écopé d’avertissements, de surplus d’accompagnants, le 3e tigre de Fass a été sanctionné pour défaut d’assurance et retard dans la préparation mystique. Ainsi, il a perdu 5.100.000 F Cfa sur le cachet initial de 20 millions.



Balla Gaye est certes sorti vainqueur de ce duel, mais le Lion de Guédiawaye y a laissé des plumes Il s’est vu défalqué sur son reliquat de 20 millions de francs, la somme de 5 . 170 000 F Cfa. En plus d’un dépassement du temps de préparation mystique, un surplus d’accompagnants, un coup irrégulier, le fils de Double Less a été sanctionné pour avoir introduit dans l’arène, un récipient de plus de 10 litres. Cette dernière sanction lui a coûté 1,875 million de F Cfa.



Pour le combat spécial remporté par Reug-Reug sur Elton, le journal « Les Echos » rapporte que le Cng a amassé 675 000 F Cfa.

