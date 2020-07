Sandaga - Macky Sall désavoue Abdou Kaim Fofana Ce sera pour le lendemain de la Tabaski, a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour le rasage de Sandaga. Alors que les signaux étaient au vert pour le démarrage ce vendredi. Macky Sall opte pour le report.

Ce qui ne fait que fragiliser le ministre de l'Urbanisme et de l"Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, devant les commerçants avec qui il n'était pas en odeur de sainteté.



La détermination des commerçants a contraint l'Etat à opter pour le report du déguerpissement. Le ministre de l"Intérieur , Aly Ngouille a fait savoir que le déguerpissement se fera après la fête de la Tabaski.



Reculade ou stratégie, toujours est-il que ce report ne fait pas l'affaire d'AKF qui ne vaut plus cher devant les commerçants.



