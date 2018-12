Sandiara et à Diamniadio : 71 kg de chanvre indien saisis

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 17:20

Joli coup de filet de la gendarmerie qui a procédé à une importante saisie de drogue dans la région de Thiès. A Diamniadio, les pandores ont mis la main, dans la nuit du vendredi à samedi derniers, sur 8 kilogrammes de chanvre indien, lors d’une opération de contrôle. A Sandiara, où la gendarmerie a décroché le gros lot, 63 kilogrammes de Brown dissimulés dans un véhicule ont été saisis.



Les mis en cause, au nombre de quatre, ont été arrêtés, renseigne le quotidien Libération.

