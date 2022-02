Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sangalkam: L'erreur d’Oumar Guèye, le coup du binôme Ndiagne Diop (BBY) et le promoteur immobilier Pape Sow (Yaw) Elections locales / Après le découpage territorial de Mbambilor: Ndiagne Diop, maire de Mbambilor découpe Oumar Guèye de Sangalkam Rédigé par leral.net le Mardi 1 Février 2022 à 15:51 | | 0 commentaire(s)| Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, également porte-Parole du Gouvernement ,serait emporté par le découpage administratif et territorial de la Commune de Mbambilor. Ce changement de la carte territoriale dans la commune de Sangalkam, avec l’érection de nombreuses cités, a concouru à sa défaite. Les populations autochtones, frustrées, ont, à travers un vote sanction, éjecté Oumar Guèye. Après ce revers « inattendu », Ndiagne Diop est accusé d’aller féliciter Pape Sow, nouveau Maire de Sangalkam. Un acte que des militants d’Apr et de sa coalition, considèrent comme inadmissible et synonyme de trahison envers la coalition « Benno Bokk Yakaar ».

Les élections locales du 23 janvier dernier, ont été fastidieuses et déroutantes pour certains Maires sortant. La défaite de certains Maires tombent comme un couperet dans diverses localités du pays. Oumar Guèye, Maire perdant de la Commune de Sangalkam, peine à expliquer le rejet de ses administrés à sa reconduction à la tête de cette municipalité. Etant depuis belle lurette, l’élu de la Commune de Sangalkam, il se croyait même, indéboulonnable. Mais, les réalités d’une reconfiguration politique et d'un découpage territorial irréfléchi, ont coupé l’herbe sous ses pieds. Ses multiples fronts et rivalités politiques avec son ex-homme de confiance, Ndiagne Diop, Maire de la Commune de Mbambilor, ont grandement joué à sa perte.



Ainsi, Oumar Guèye, devenant Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, accuse-t-on, n’a perdu du temps pour matérialiser sa volonté d’extension de sa Commune, composée de 3 villages, avec un électorat de 7 000 votants. Alors, il aurait, volontairement, profité d’un projet de découpage administratif et territorial de l’Etat, pour phagocyter les localités de Kounoune village, Kounoune Ngalap, Keur Ndiaye Lô, Keur Daouda Sarr et les 28 cités environnantes. Ce découpage administratif, sciemment introduit dans un projet global, a été validé. Ainsi, ces multiples villages et près de 28 cités, ont été aussitôt, rattachés à la commune de Sangalkam.



Le Maire de la Commune de Mbambilor, constatant que c'est une décision égoiste et irréfléchie, a contesté et attaqué vainement ce découpage. Il s’en était même, suivi de multiples manifestations de populations. Mais, rien n'y fit... Ces villages et cités intégrés, changent la cartographie locale. Sangalkam devient subitement, une Commune élargie, bénéficiaires de plus de taxes municipales et d’autres nouvelles ressources additionnelles. Au même moment, le Maire de la Commune de Mbambilor, Ndiagne Diop, voyant son périmètre communal réduit avec des pertes conséquentes de ses recettes, a décidé de mener autrement, le combat.





Ndiagne Diop découpe Oumar Guèye



Ainsi, le député-maire, Ndiagne Diop, membre de l’Alliance pour la République, a décidé de prendre son destin en main. Avec ces élections locales, Ndiagne Diop aurait déroulé une stratégie destructive pour prendre sa revanche sur son ex-mentor. Il a pris le soin de renforcer le candidat Pape Sow, investi par la Coalition « Yewwi Askan Wi » pour la Commune de Sangalkam.



D’après des sources de Leral, Ndiagne s’est rapproché d’un de ses anciens poulains, dont son village qui dépendait de Mbambilor a été détaché par ce découpage pour l’intégrer à Sangalkam. Il s’agit pour lui, d’une belle opportunité. Ndiagne déroulant sa stratégie de revanche, accuse-t-on, a renforcé financièrement Pape Sow. Connaissant les réalités de sa localité, l’investi de « Yewwi Askan Wi » profitant de la frustration des populations des villages rattachés à Sangalkam, a déroulé.



Pape Sow, candidat de « Yewwi Askan Wi » renforcé, exploite la vieille doléance des populations qui n’ont jamais, cessé de réclamer une communalisation de ces villages, rattachée contre leur gré à la Commune de Sangalkam. Très frustrées de l’acte posé par le maire perdant, ces autochtones ont décidé à travers un vote sanction, d’éjecter Oumar Guèye. Les résultats issus des urnes, favorable à Pape Sow, sonne la fin de la domination politique de l’ancien président de la Communauté rurale de Sangalkam.



Ndiagne Diop, accusé de trahir « Benno Bokk Yakaar »



Des proches d’Oumar Guèye, emportés par son découpage, parlent d’une trahison de Ndiagne Diop vis-à-vis de son ancien mentor. L’ex-maire de Sangalkam qui, certainement, le sous-estimait, a subi les coups bas de son ex-poulain. Et, Ndiagne Diop, maire revanchard de Mbambilor, après avoir déroulé une stratégie payante, jubile de la défaite d’Oumar Guèye. Certains disent même, qu’il a été à la rencontre de Pape Sow, nouveau Maire de Sangalkam, pour le féliciter. Un acte que des militants d’Apr et de sa coalition considèrent comme inadmissible.



Après son départ de la Mairie, certains pensent qu’à l’heure des grandes recompositions de la majorité présidentielle, la perte de sa localité risque d’affaiblir la position de l’ex-maire dans la sphère politique de la majorité.



Pape Sow, promoteur immobilier et ses multiples litiges fonciers



Pape Sow, actuel Maire de Sangalkam qui a détrôné le Ministre Oumar Guèye de la Mairie est un promoteur immobilier. L’investi de « Yewwi Askan Wi », nouvel homme fort de Sangalkam n’est pas exempt de reproche. Cité dans beaucoup de litiges fonciers, le successeur d’Oumar Guèye s’est engagé à faire des remboursements pour éviter des complications. Beaucoup de plaintes planent sur sa tête.



Les administrés du nouveau Maire de Sangalkam, prévient-on, doivent garder patience, avant de jubiler pour le départ d’Oumar Guèye. Ledit maire, considéré ailleurs, comme acteur de développement, pourrait ne pas être le sauveur des populations de Sangalkam. Même s’il a battu campagne en exploitant la vieille demande de communalisation des villages et Cités, détachés de Sangalkam. Il y a de forte probabilité qu’il soit dans une posture profitable pour s’enrichir davantage.



Mais, les populations qui attendent beaucoup de ce maire souhaitent qu’il accomplisse sa nouvelle mission locale. A défaut, Pape Sow doit éviter de donner raison à ses détracteurs qui s’attendent à plus de nébuleux et d’escroquerie dans sa gestion du foncier de la Commune de Sangalkam.



A retenir que la Commune de Sangalkam, composé de 3 villages, dispose d’un électorat de 7 000 votants. Alors que le seul village de Mbambilor fait plus de 9 000 électeurs. Conscients des enjeux stratégiques de la démarche politique d’Oumar Guèye, les populations de Mbambilor avaient même interpellé le Chef de l’Etat pour freiner son Ministre, pour ce qui étant considéré comme une ingérence dans les affaires de la commune de Mbambilor.



Seulement, un collectif a été institué avant ce découpage pour réclamer l’érection en Commune de plein exercice, les villages de Kounoune village, Kounoune Ngalap, Keur Ndiaye Lô, Keur Daouda Sarr et les 28 cités environnantes. Ces villages et ses 28 cités comptent plus de 30 000 habitants.













Accueil Envoyer à un ami Partager