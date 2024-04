Sangalkam: La Senelec annonce l’ouverture de sa nouvelle Agence commerciale

Dans le cadre de sa politique de proximité et pour offrir une meilleure qualité de service à la clientèle, Senelec annonce l’ouverture de sa nouvelle Agence commerciale à Sangalkam, sise au Croisement Ndiakhirat à compter de ce lundi 15 Avril 2024.



Désormais, les clients partenaires peuvent effectuer toutes les opérations commerciales ci-dessous : Le Paiement de factures par espèces et chèque ; L’Achat de crédit Woyofal ; La Reconversion au Woyofal ; L’Accueil & Informations ; Les Abonnements, Réclamations, Résiliations, Assistance, Conseils, etc.



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service client, disponible 7j/j et 24H/24, au 33 867 66 66 ou 30 100 66 66 ou à travers ses pages réseaux sociaux : Senelec-l’Officiel.



Fait à Dakar, le 14 avril 2024



La Directrice Principale du Commercial Senelec